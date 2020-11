Nach einer Bombendrohung ist am Freitagmittag im Mannheimer Stadtteil Jungbusch eine Moschee geräumt worden. Die Drohung ging per E-Mail beim Vorsitzenden der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee am Luisenring ein, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilen. Die Polizei ließ die Moschee räumen und sperrte die Umgebung ab. Bei der Durchsuchung der Moschee, bei der auch ein Sprengstoffsuchhund zum Einsatz kam, wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Polizei hat die Moschee im Anschluss wieder freigegeben. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln.