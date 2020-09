Ein junger Arbeiter reist ins sommerliche Moskau, erlebt dort Abenteuer und findet die Liebe: Luftig-leicht porträtiert der Film „Zwischenlandung in Moskau“ die russische Hauptstadt der Tauwetterperiode der 60er-Jahre. Die Künstlerin Maria Kremena hat die Geschichte neu interpretiert und zeigt ihr Storyboard im Café Franz & Lissy.

Im zarten Morgengrauen erhebt sich das Rote Rathaus mit seinem markanten Turm nur schemenhaft in der Ferne. Die wenigen Autos auf der leeren Straße werfen noch lange Schatten neben die zwei Gestalten: Es sind der sibirische Installateur Wolodja und der U-Bahn-Arbeiter Kolja, die sich zufällig in Moskau getroffen haben und allerlei Situationen zu meistern haben. Nebenbei werden die großen Schauplätze der Stadt gestreift: vom wichtigsten Flughafen übers Hauptkaufhaus, wo es das beste Eis geben soll, bis zu den kunstvoll gestalteten Metro-Stationen. Als einer der populärsten Filme gilt „Zwischenlandung“ von Georgiy Daneliya, der 1964 in Cannes Premiere feierte und vor Optimismus sprüht. Er spiegelt den Geist der Nachkriegszeit, als Chruschtschow mit Reformen gesellschaftliche Kräfte mobilisierte, während die Sowjetunion mit den USA im Kalten Krieg zugleich um die Vormachtstellung rang.

Doch die Künstlerin Maria Kremena hat nur das Drehbuch gelesen, um daraus ihre ganz eigene Version der Filmbilder mit Tempera zu malen. 1997 in eine Künstlerfamilie in Sotschi geboren, hat sie ab 2013 Kunstpädagogik studiert und anschließend bis 2018 Szenenbild am Gerassimow-Institut für Kinematografie in Moskau. Seit zwei Jahren lebt sie in Mannheim und muss sich durch den Umzug hierher als frei arbeitende Künstlerin neu orientieren.

Das Storyboard, das in pastelligen Farben ein poetisches Bild der Stadt zeichnet, ist Maria Kremenas Abschlussarbeit. „Interessanterweise viel melancholischer als der Film, der ein unbeschwertes Leben in Moskau zeigt und Aufbruchstimmung vermittelt“, sagt Eleonore Hefner vom Kulturnetz Rhein-Neckar. Durchscheinend und mit feinem Strich skizziert Maria Kremena Figuren, die harmonisch mit den Räumen und Straßenansichten verschmelzen und doch isoliert wirken. Als würden sie innehalten wie die Menschen auf Edward Hoppers Gemälden, aber in sanfteren, verschwommeneren Tönen. Das Rätselhafte der Bilder, die auch als Graphic Novel funktionieren könnten, macht neugierig auf die Geschichte dahinter und auf das Russland dieser Ära.

„Wir wollen weitere Ausstellungen zu Moskau zeigen und die Geschichte dort einfangen“, sagt Eleonore Hefner vom Kulturnetz Rhein-Neckar. Seit 25 Jahren pflegt der Verein das deutsch-russische Kulturaustauschprojekt Quattrologe. Schade, dass die Bilder von „Zwischenlandung“ nur noch bis 13. Oktober zu sehen seiIn n werden, denn sie wirken ganz für sich auch ohne filmischen Hintergrund und passen stilistisch perfekt an die Wände des gemütlichen Kulturcafés.

