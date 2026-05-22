Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat der Mordprozess gegen einen 40-Jährigen begonnen. Er soll aus Wut und Eifersucht in Ludwigshafen seine Ehefrau erstochen haben.

Am Eingang des Frankenthaler Landgerichts geht es zu wie am Flughafen. Alle Besucher müssen durch die Kontrollschleuse, ihre Taschen und Rucksäcke werden durchleuchtet. Sie wollen in das zweite Obergeschoss in den Saal 20, wo der Mordprozess gegen den 40 Jahre alten Umut K. beginnt. Der Andrang ist groß und weil die Kontrollen dauern, verspätet sich die Verhandlung. Die Vorsitzende Richterin Mirtha Hütt bittet um Verständnis: sie wolle allen Besuchern die Möglichkeit geben, die Verhandlung zu verfolgen.

Rund 20 Menschen erinnerten am Frankenthaler Bahnhof an die getötete Dilan und protestierten gegen Gewalt an Frauen. Foto: Frank Schumann

Vor Prozessbeginn demonstrierten Familie und Freunde sowie Frauenrechtlerinnen am Frankenthaler Bahnhof. Sie protestierten gegen Gewalt an Frauen und forderten Gerechtigkeit für die getötete 37-jährige Dilan. Bevor es offiziell los geht, richtet die Richterin Hütt persönliche Worte an alle Beteiligten. Der Fall habe viele Menschen aufgewühlt, der Schmerz sei groß. Gleichzeitig mahnt sie die Besucher: „Ich werde keine Zwischenrufe beim Prozess dulden.“ Bis zu vier Justizbeamte sollen im Saal für Sicherheit sorgen. Das gilt auch für den Angeklagten, dem während der Verhandlung die Handschellen nicht abgenommen werden.

Motiv: Wut und Eifersucht

Die Mordanklage von Staatsanwalt Roman Goerge dauert nur kurz. Der 40-Jährige soll seine Frau mit 43 Messerstichen getötet haben. Tatort war das Wohnzimmer in der gemeinsamen Wohnung in der Ludwigshafener Gartenstadt. Die Tatzeit war am 2. November 2025 kurz vor Mitternacht. Motiv seien Wut und unbegründete Eifersucht gewesen. Kurz nach der Tat habe der Mann den Polizeinotruf alarmiert. Der Staatsanwalt erwähnt auch, dass der Angeklagte eine „außereheliche Beziehung“ gehabt habe.

Zu Verhandlungsbeginn sorgt der Angeklagte für eine Überraschung. Der Türke erhebt mit Hilfe seiner Verteidigerin Andrea Combé schwere Vorwürfe, die seine Untersuchungshaft im Frankenthaler Gefängnis betreffen. Er sei geschlagen worden und außerdem: „Ich werde mit Medikamenten und Essen vergiftet“, lautet die Übersetzung der Dolmetscherin. Er sei in seiner Zelle nachts im Bett attackiert worden und Unbekannte hätten ihm eine Spritze gesetzt. Gleichzeitig räumt der Angeklagte ein, die ihm verschriebenen Tabletten gegen Wahnvorstellungen nicht einzunehmen.

Hinterbliebene fordern Geld

Noch bevor der erste Zeuge in der Verhandlung gehört wird, stellt die Anwältin der Nebenklage Katja Kosian mehrere Anträge. Sie vertritt die Eltern und den Bruder der getöteten Dilan. Sie will den Strafprozess auch für zivile Ansprüche nutzen. So soll der Angeklagte an die beiden Eltern von Dilan jeweils mindestens 15.000 und an den Bruder mindestens 10.000 Euro „Hinterbliebenengeld“ zahlen. Alle drei Verwandten hätten durch die Tat einen Schock erlitten. Inzwischen liege bei ihnen eine posttraumatische Belastungsstörung vor, die sich unter anderem in Panikattacken und Schlaflosigkeit äußere.

Ähnliche Anträge formuliert auch Rechtsanwältin Sabine Wuestefeld, die sich für die beiden Kinder der getöteten Mutter einsetzt. Die Söhne sind sechs und zehn Jahre alt und werden von den Großeltern betreut. Sie litten unter Schuldgefühlen, Angst und seien depressiv. Jedes der Kinder soll nach dem Willen der Anwältin mindestens 25.000 Euro vom Angeklagten bekommen. Das Gericht will über die Anträge am nächsten Verhandlungstag entscheiden.

Blutverschmiert vor dem Haus

Dann wendet sich die Kammer zwei Polizisten zu, die als Zeugen aussagen. Ein 28-jähriger Beamter berichtet, wie er damals kurz nach Mitternacht am Tatort eintraf. Der Angeklagte habe blutverschmiert vor dem Haus gestanden. „Er war ganz ruhig und hat sich widerstandslos festnehmen lassen“, erinnert er sich. Gesprochen habe der Mann kein Wort, im Polizeitransporter sei er sogar eingeschlafen.

Der bei der Polizei eingegangene Notruf kurze Zeit vorher klang allerdings völlig anders. Er wird im Gerichtssaal zunächst vorgespielt. Die Erregung des Anrufers ist dabei deutlich hörbar. Weil aber einige Passagen nicht zu verstehen sind, lesen die Vorsitzende Richterin und eine zweite Richterin den Text des gut vierminütigen Telefonats zwischen dem Angeklagten und dem Polizisten noch ein weiteres Mal laut vor. Auf die Frage des Beamten: „Wo ist Ihre Frau?“, antwortete der Angeklagte: „In der Wohnung, ich hab’ tot gemacht“, und später: „Ich hab’ mit Messer gemacht.“

Kinder schliefen

Zweiter Zeuge ist ein 32 Jahre alter Polizist. Er schildert seinen Einsatz damals: Er betrat die Wohnung im Erdgeschoss und entdeckte zunächst in einem Zimmer die fest schlafenden Kinder. Im Wohnzimmer habe er dann die Frau gefunden, die auf dem blutüberströmten Teppich lag, 50 Zentimeter davon entfernt ein Messer. Eine halbe Stunde lang habe der Notarzt versucht, die Frau zu reanimieren, doch ohne Erfolg.

Im Gerichtssaal werden Fotos vom Tatort gezeigt. Einige Zuschauerinnen im Saal beginnen laut zu schluchzen und zu weinen. Die schockierenden Bilder von der Leiche sind schwer zu ertragen Der Angeklagte senkt währenddessen seinen Blick.

Angehörige sollen aussagen

Nach rund zwei Stunden ist der Prozessauftakt vorbei. Am nächsten Verhandlungstag am 11. Juni sollen die Familienangehörigen der getöteten Frau aussagen. In welcher Form das passieren wird, ist noch offen. Denn Anwältin Katja Kosian beantragt, die Angehörigen nicht im Saal zu befragen, sondern mit Hilfe von Kamera und Mikrofon in einem anderen Raum. Die Verwandten seien durch die Tat stark psychisch belastet und in Behandlung. Eine Konfrontation mit dem Täter müsse zum Schutz ihrer seelischen Gesundheit vermieden werden. „Es drohen Panikattacken, wenn sie den Täter sehen“, fürchtet Kosian. Ob die Familienangehörigen außerhalb des Gerichtssaals befragt werden, muss nun das Gericht entscheiden.