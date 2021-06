Mit den sogenannten Monteursunterkünften beschäftigt sich der Ortsbeirat Oppau in seiner Online-Sitzung am Dienstag ab 17 Uhr. Die Stadtverwaltung soll auf Antrag der CDU das Gremium über die Arbeit der eingerichteten Arbeitsgruppe aus Ordnungsamt und Polizei unterrichten. Außerdem sollen die rechtlichen Möglichkeiten dargestellt werden, um gegen weitere Unterkünfte im Stadtteil vorzugehen.

Wie berichtet, haben Anwohner in Oppau gegen die Unterkünfte und ihre Begleiterscheinung mobil gemacht. Die Bürger haben etwa 70 Häuser im Ortskern ausgemacht, in dem Monteure oder Tagelöhner unterbracht sind. Die CDU hakt nun nach, wie die von der Stadt vor sechs Monaten eingerichtete „Task Force“ gegen „Problemimmobilien“ vorgehen will. Außerdem soll die Verwaltung berichten, wie es mit der vom Stadtrat beschlossenen Satzung zum Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum vorangeht. „Es ist uns wichtig, dass der Ortsbeirat auf den neuesten Stand gebracht wird und er in die Arbeit der Arbeitsgruppe einbezogen wird. Ebenso müssen die Bürger in unseren Stadtteilen zeitnah, umfassend und transparent informiert werden“, so die Fraktionssprecherin Christiane Ohlinger-Kirsch.

Daneben befasst sich der Ortsbeirat auch mit der von der Bäckerei Görtz geplanten neuen Filiale in Oppau sowie dem Neubaugebiet „Im Zinkig“ in Edigheim. Die Sitzung findet als Videokonferenz statt. Besucher können sie im Stadtratssaal auf einer Leinwand verfolgen.