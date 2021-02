In Oppau sind Monteursunterkünfte in den Wohngebieten zu einem Ärgernis für Anwohner geworden. Deswegen will die Stadt bis Juni prüfen, ob und wie sie baurechtliche Vorgaben machen kann, um die Lage zu verbessern. Stadtplaner Hanno Babelotzky dämpfte zu hohe Erwartungen des Ortsbeirats Oppau. Wirklich eingreifen könne die Stadt nur bei Baugenehmigungen für Um- oder Neubauten, etwa mit vorgeschriebenen Stellplätzen. Für Dinge wie Lärmbelästigungen oder Abfallprobleme sei das Ordnungsamt zuständig. Das Baurecht sei nur ein Mosaikstein im Umgang mit den Monteursunterkünften. Das sagte auch Ortsvorsteher Frank Meier (SPD): „Das Baurecht kann nur ein Baustein sein, um etwas gegen Problemimmobilien zu unternehmen. Aber es könnte dabei helfen, künftig Parkplatzprobleme zu lösen und Mindeststandards festzulegen.“