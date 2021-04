Die BASF reagiert auf Anwohnerproteste in Oppau wegen Problemen durch Monteursunterkünften. Der Konzern will Arbeitern von Fremdfirmen Wohnraum zur Verfügung stellen – und die Firmen dazu verpflichten, bei der Unterbringung ihrer Beschäftigten Mindeststandards einzuhalten. Doch es zeichnet sich ab, dass dies nur eine Teillösung sein kann.

Lillian Dietz staunte nicht schlecht, als vor ein paar Tagen der BASF-Werkleiter Uwe Liebelt vor ihrer Haustür in Oppau stand. Die 68-Jährige hat einen Brandbrief an die Stadtspitze geschrieben, in dem sie die Probleme der Anwohner in Oppau mit Monteursunterkünften schilderte: Parkplatznot, Alkoholexzesse, Lärmbelästigungen und Müllprobleme. Hinzu kämen Folgeerscheinungen wie Kneipen mit Spielautomaten oder Prostitution. Vielerorts würden auch die Corona-Auflagen nicht eingehalten. Die Anwohner fühlten sich in ihrem Stadtviertel nicht mehr wohl. In Oppau haben 300 Bürger das Protestschreiben unterzeichnet. „Ich hätte noch viel mehr Unterschriften sammeln können“, sagt Dietz, die mit ihrem Mann rund 70 Monteursunterkünfte in Oppau gezählt hat.

Der Stadtrat hat auf die Proteste reagiert und Ende März die Verwaltung damit beauftragt, eine Satzung zu erarbeiten, um die Probleme mit den Monteursunterkünften einzudämmen. Grundlage dafür ist ein Landesgesetz über das Verbot der „Zweckentfremdung von Wohnraum“. Mit der Satzung soll die Stadt sowohl die Umwandlung von Wohnraum als auch die Voraussetzungen und Auflagen dafür regeln. Wann die Satzung kommt, ist noch offen – ebenso, ob es damit gelingt, die Probleme in den Griff zu bekommen.

Werkleiter besucht Anwohner

In der öffentlichen Debatte wird in Zusammenhang mit den Monteuren auch immer wieder die BASF als größter Arbeitgeber der Region genannt. Gefordert wird, dass der Konzern auch Verantwortung für die Unterbringung der Arbeiter seiner Subunternehmer übernehmen soll. Zwischen 8000 und 10.000 Menschen arbeiten täglich im Werk, die bei Subfirmen beschäftigt sind, teilt die BASF auf Anfrage mit. Die meisten dieser Firmen seien aus der Region – daher vermutet der Konzern, dass auch ein Großteil der Mitarbeiter in der Region wohnt. Wie viele in Zimmern und Pensionen untergebracht werden müssen, weiß das Unternehmen nicht.

Um sich selbst ein Bild von der Lage in Oppau zu machen, ist Werkleiter Uwe Liebelt bei Familie Dietz vorstellig geworden. „Ich war mehr als überrascht, als die BASF auf uns zugekommen ist“, sagt Lillian Dietz. Gemeinsam mit den BASF-Vertretern habe sie einen Rundgang durch den Stadtteil unternommen, Häuser mit Unterkünften gezeigt und auf die Probleme aufmerksam gemacht. Zudem habe sie Liebelt Fotos gezeigt. „Er hat gesagt: Hier müsse etwas passieren“, erzählt sie.

Wohnraum angeboten

Die BASF bestätigt das Treffen und teilt mit, dass ihr Wohnungskonzern „Wohnen + Bauen“ (vormals Luwoge) den Kontraktoren (Subunternehmen) in einem ersten Schritt ein „kleines Kontingent an Wohnraum“ im Stadtteil Süd zur Verfügung gestellt habe. Dieses Angebot soll bis Mitte des kommenden Jahres auf 80 Plätze ausgeweitet und bei Bedarf erweitert werden. „Hier wird derzeit Wohnraum in unmittelbarer Werksnähe ins Auge gefasst“, sagt eine Konzernsprecherin.

Die Anzahl der von der BASF angebotenen Unterkünfte ist überschaubar. Die Grünen im Rat schätzen, dass 20 Prozent des gesamten Wohnungsmarkts in Ludwigshafen für die Unterbringung von Arbeitern genutzt werden, etwa acht Firmen vermieteten legale Monteursunterkünfte mit 1200 Betten in Drei- bis Acht-Bett-Zimmern, allein in Oppau seien 500 Betten im Angebot.

Konzern fordert Sozialstandards

Insofern ist eine weitere Ankündigung der BASF von größerer Bedeutung: Der Konzern will das Thema Unterbringung von Monteuren bei der Vergabe von Aufträgen künftig berücksichtigen. „Die BASF behält sich in den Verträgen das Recht vor, Audits oder Bewertungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Kontraktoren die Gesetze, Regeln und Standards – insbesondere die Sozialstandards – einhalten“, teilt das Unternehmen mit. Wenn gewisse Standards bei der Unterbringung nicht eingehalten werden, dann würden „geeignete Maßnahmen hinsichtlich der Geschäftsbeziehung“ ergriffen. Im Klartext: Wenn bekannt wird, dass eine Firma ihre Arbeiter nicht ordentlich unterbringt, riskiert sie, dass sie von der BASF bei der Auftragsvergabe nicht mehr berücksichtigt wird.

Die Anwohnerinitiative begrüßt diesen Schritt ausdrücklich. Auch der Oppauer Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) sagt: „Die BASF hat das Problem erkannt. Ich bin froh darüber, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe mich dafür eingesetzt.“ Gerade die vertragliche Regelung könne Wirkung zeigen. Doch der Ortsvorsteher ist skeptisch, ob die Neuregelung der entscheidende „Befreiungsschlag“ ist. Es gebe keine einfache Lösung. Die Initiative der BASF sei ein Baustein, aber auch die Stadt müsse stärker versuchen, das Problem mit einer Wohnraumsatzung, dem Baurecht und verstärkten Kontrollen einzudämmen.

Prinzip Abschreckung

Unterstützung bekommt Meier vom örtlichen SPD-Ortsverein. Die Stadtverwaltung wolle vier halbe Stellen schaffen, um die Kontrollen zu intensivieren. Dies müsse bald erfolgen, fordert SPD-Ortsvereinsvorsitzender Gregory Scholz. Die BASF müsse ihre neuen Vorgaben auch kontrollieren. „An allen Stellen müssen jetzt konkrete Maßnahmen sichtbar werden, auch um eine abschreckende Wirkung zu entfalten“, sagt Scholz. „Wir müssen dran bleiben, sonst kippt der Stadtteil weg“, fordert Meier.

Das sieht auch Lillian Dietz so. Sie ist froh, dass sich durch den Protestbrief endlich etwas getan hat. Sie betont zudem, dass es nicht nur um bei der BASF beschäftigte Monteure von Fremdfirmen gehe. Einige der Arbeiter würden sich als Tagelöhner verdingen, stünden morgens auf der Straße, würden von Kleinbussen mit Mannheimer Kennzeichen abgeholt und abends wieder abgeliefert. „Wir haben hier auch einen Arbeiterstrich vor der Tür“, beschreibt sie ihre Eindrücke. Die Stadt Ludwigshafen müsse aufpassen, sonst drohten Verhältnisse wie in der Mannheimer Neckarstadt-West. „Wie wir der Sache Herr werden, weiß ich auch nicht. Aber wir geben nicht auf“, sagt Lillian Dietz.