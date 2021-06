Der Ortsbeirat Oppau fordert von der Stadtverwaltung ein Konzept, um die Monteursunterkünfte in „Problemimmobilien“ einzudämmen. Im September sollen Vertreter der Bauverwaltung und des Ordnungsamts dem Gremium Rede und Antwort stehen. Dies hat der Ortsbeirat am Dienstag einstimmig beschlossen.

Die Fraktionen zeigten sich sehr unzufrieden mit den Antworten der Verwaltung auf ihre Fragen zur Problematik in ihrem Stadtteil. „Wer sich nicht im Baurecht auskennt, kann damit wenig anfangen“, meinte Ortsvorsteher Frank Meier (SPD). „Ein Konzept ist nicht erkennbar. Für mich klingt das so, als ob die Verwaltung sagen würde: ,Wir würden ja gerne etwas machen, wissen aber nicht was’“, sagte Frank Dudek (SPD). Sein Parteikollege Gregory Scholz forderte von der Verwaltung konkrete Maßnahmen ein.

„Ich bin über die Antworten der Verwaltung entsetzt. Wir wollen wissen, was geschieht und was in Zukunft gemacht wird“, meinte Christiane Ohlinger-Kirsch (CDU). Die Ortspolitik erfahre mehr aus der Zeitung als aus dem Rathaus. Helge Moritz (FWG) kritisierte, dass die Problemimmobilien von den Behörden zu selten kontrolliert werden: „Vier Kontrollen bei 70 Immobilien – was ist das? Es würde Jahre dauern, bis die alle mal kontrolliert wären.“ Moritz erinnerte daran, dass der Stadtrat auf Initiative der FWG eine Satzung gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum beschlossen habe.

Laut einer Stellungnahme der Verwaltung an den Ortsbeirat wird die Satzung noch erarbeitet. Die zusätzlich geplanten vier halben Stellen für Kontrollen seien von der Finanzaufsicht noch nicht genehmigt. Die im Dezember vom Stadtrat geforderte „Task Force“ betreffe verschiedene Bereiche der Verwaltung, unter anderem Bau- und Ordnungsamt. Die Aufgabenverteilung und Organisation befinde sich „noch in der Abstimmung“ . Ortsvorsteher Meier meinte: „Ich bin sehr erschrocken über diese Antworten. Die Problemimmobilien werden uns leider noch lange beschäftigen.“