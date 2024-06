Das „Monnem Bike Festival“ am Samstag, 29. Juni, in Mannheim widmet sich einen ganzen Tag lang dem Thema „nachhaltige Mobilität“. Wie der Name schon sagt im Mittelpunkt: das Fahrrad. Die Veranstaltung will Straßen und Plätze neu und anders erlebbar machen. Raum soll entstehen für umweltfreundliche Mobilität. Spiel und Spaß soll ebenfalls nicht zu kurz kommen – und das mitten in der City. Die Veranstalter versprechen ein breites kulturelles Angebot aus Musik sowie Straßen- und Fahrradkunst für Groß und Klein. Mitmach-Aktionen wird es ebenso geben wie Informationsstände, Livemusik, den Mannheimer Radsalon und eine große Radparade. Der Radsalon ist eine Open-Air-Fahrradmesse, auf der Fahrradhändler die neuesten Trends und Bikes der aktuellen Saison präsentieren. Von 11 bis 18 Uhr können sich Interessierte auf den Kapuzinerplanken in O6 beraten lassen. Räder können dort auch Probe gefahren werden – vom City-E-Bike über das Hightech-Rennrad bis hin zum Lastenrad ist alles dabei.

Bühne und Showpoints

Neben der Bühne am Paradeplatz sind mehrere sogenannte über die City verteilte Showpoints angekündigt. BMX-Workshops soll es ebenso geben wie etliche Akrobatik-Shows. Die verlängerte Jungbuschstraße wird wieder zum „Spielraum Stadt“. Von 11 bis 22 Uhr wird der Bereich zwischen G3/H3 und G7/H7 zur Spiel- und Spaßfläche. Auf der Fahrbahn als Mittelpunkt des Geschehens entsteht ein neuer Begegnungsort mitten in den Quadraten. Vereine, Institutionen und Bürger beteiligen sich an der Aktion ebenso wie ansässige Gastronomen und Geschäfte. Sie zeigen, wie die Straße zeitweise auf andere Art genutzt werden kann.