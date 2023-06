Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir Monika Witt vor dem Gesundheitszentrum Lusanum im Stadtteil Süd getroffen. Die Ludwigshafenerin lebt in Friesenheim, besucht gerne örtliche Feste mit ihren Freunden und kennt die beste Eisdiele der Stadt.

Kommen Sie gerade aus dem Lusanum?

Ja, ich habe einen Termin beim Orthopäden gemacht.

Was machen Sie beruflich?

Ich bin Bürokauffrau in der Buchhaltung