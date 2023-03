Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche unterwegs auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Berliner Platz die Schwestern Monika Rosenfelder (77) und Margot Gerst (86), beide geborene Mackert, getroffen. Die Frauen aus Oppau kamen gerade vom Zahnarzt.

Gibt es in Oppau keine Zahnärzte?

Monika Rosenfelder: Doch, aber zu diesem hier gehen wir schon seit Jahren. Das ist ja auch Vertrauenssache, und wir sind mit ihm zufrieden.