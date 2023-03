Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen bestreitet am Samstag, 15.30 Uhr, beim FV Engers sein letztes Auswärtsspiel in dieser Saison. Der Gegner hat am vorigen Samstag den Rheinlandpokal gewonnen.

Es könnte die beste Oberligasaison in der Geschichte des Vereins bedeuten. Großen Anteil daran hat Matteo Monetta. Der 38-jährige Stürmer hat die Erwartungen übertroffen und 14