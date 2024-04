Nach dem Ansturm auf die Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Ludwigshafen fordert Jan Mohammad als Mitglied im Schulträgerausschuss (für die Fraktion Vernunft und Gerechtigkeit) sowie als Mitglied des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) eine vierte IGS in Ludwigshafen am Standort der zwischen West und Oggersheim geplanten Heinrich-Pesch-Siedlung. Im Schulträgerausschuss sei in der Vergangenheit öfter darüber diskutiert worden, ob und wie es möglich wäre, eine weitere IGS in Ludwigshafen zu gründen. Federführend habe dies Sandra Schwab (Grünes Forum und Piraten) seit Jahren gefordert. Erst im September 2023 habe sie „mit unserer Unterstützung“, so Mohammad, einen Prüfungsantrag für eine vierte IGS mit der Idee gestellt, in der neu entstehenden Pesch-Siedlung anstatt einer Realschule plus direkt eine „IGS zu gründen. Sowohl SPD als auch CDU, die jetzt, wenige Wochen vor der Kommunalwahl, lautstark Forderungen stellten, hätten sich in der Vergangenheit dagegen gesträubt und würden somit eine Verantwortung für die aktuelle Situation tragen. Auch die Stadtverwaltung habe diese Idee abgetan. Erweiterungsbauten und oder Container an den bereits existierenden Schulen könnten nur eine Notlösung sein, so Mohammad.