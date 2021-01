Unbekannte haben am Dienstag zwischen 6 und 9 Uhr ein Mofa aus der Budapester Straße (Pfingstweide) gestohlen und anschließend auseinandergebaut. Laut Polizei brachten die Täter das Fahrzeug dafür in den Bürgerpark Pfingstweide. Zurück blieb nach dieser Aktion nur noch das Grundgerüst des Mofas, die anderen Teile wurden mitgenommen. Der Schaden liegt bei 120 Euro. Im gleichen Zeitraum wurde ein weiterer Roller im Wert von 600 Euro aus der Budapester Straße gestohlen. Zeugenhinweise an die Polizei unter 0621/963-2222.