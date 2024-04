Ein Mofa-Fahrer, der zu schnell unterwegs war, hat am Montag gegen 20 Uhr in der Lagerhausstraße in Süd die Anhaltesignale der Polizei missachtet. Er flüchtete mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometer. An der Kreuzung Liszt-/Von-Weber-Straße musste ein Transporter stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Letztlich überschätzte sich der 15-Jährige bei einem Fahrmanöver in der Sebastian-Bach-Straße, stürzte und zog sich Prellungen zu. Der Jugendliche wurde durch die Beamten erstversorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 5250 Euro. Den 15-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.