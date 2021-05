Wer heutzutage als Fußball-Trainer etwas auf sich hält, der lässt pressen. Vereinfacht bedeutet das, man rückt den gegnerischen Kickern dermaßen penetrant auf die Pelle und schafft Überzahlsituationen, bis sie unter diesem Druck die Orientierung und das Leder verlieren. Die Münchner Bayern beherrschen diese überfallartige wie anspruchsvolle Taktik in der Regel perfekt und sind daher überwiegend in Ballbesitz. Und wer der Herr der Kugel ist, zermürbt den Kontrahenten und gewinnt meistens, wenn er das konditionell durchhält. Beim Pressing, der schnellen Balleroberung, ist der Name Programm. So einfach ist das.

Meine Frau hatte mich vorgewarnt

Nicht ganz so einfach war es in Vor-Corona-Zeiten, an Tickets für Bundesliga-Spiele zu kommen. Das weiß ich aus Erfahrung. Im Frühjahr wollte ich meinem Spezi, obwohl gebürtiger Kölner ein eingefleischter Fan der Mönchengladbacher Borussia, zu seinem 50. Geburtstag eine Karte für die Auswärts-Begegnung der „Fohlen“ bei der Frankfurter Eintracht schenken. Und weil dies auf regulärem Weg nicht möglich war, wandte ich mich – trotz der Vorwarnung meiner Frau – online an einen dieser wegen seiner Geschäftspraktiken kritisierten Zwischenhändler und Vermittler von Eintrittskarten. Mit Hauptsitz in Genf, einem Nebensitz in London und weiteren Niederlassungen in über 50 Ländern. Allein schon dieser Umstand sollte einen eigentlich misstrauisch machen. Das Unternehmen wurde wiederholt verurteilt. Auch weil es den Preis für Tickets in die Höhe treibt. Man könnte auch von „Erpressing“ sprechen – angesichts der Tatsache, dass Fußball-Anhänger bereit sind, tief in die Tasche zu greifen, beziehungsweise um jeden Preis ins Stadion wollen.

Motto: Augen zu und durch

In meinem Fall war es ähnlich. Ich wollte meinem Kumpel einfach eine Freude bereiten, koste es, was es wolle. Für zwei Karten knöpfte mir der ominöse Anbieter schließlich 220 Euro ab. Ich schluckte kurz, überwies aber am Ende die Moneten. Motto: Augen zu und durch.

Dann kam das Virus und die Partie war eine der ersten, die verlegt werden musste. Der Zwischenhändler signalisierte mir per E-Mail, dass ich mir um mein Geld keine Sorgen machen müsse. Damit gab ich mich zunächst einmal zufrieden. Doch wochenlang passierte nichts. Nachfragen wurden ignoriert, und es wurde um Geduld gebeten, weil die Situation neu und die Umstände unklar seien. Ich wurde weiter vertröstet.

Anbieter eine Frist gesetzt

Während ich das Ganze aus den Augen verlor, schaltete sich – Gott sei Dank – meine Frau ein. Sie setzte dem Anbieter eine Frist, als die Kohle ein halbes Jahr später immer noch nicht auf meinem Konto war. Als die Firma die Frist verstreichen ließ, erhöhte sie den Druck und drohte mit dem Anwalt. Und siehe da: Wenige Tage danach trudelte kleinlaut die Nachricht ein, dass das Geld in Kürze komplett zurückerstattet werde.

1:0 für meine Frau. Sie hat zwar keine Ahnung von Fußball, aber modernes Pressing im Alltag beherrscht sie aus dem Effeff. Was wiederum belegt: Mit taktischen Finten kann man auch übermächtig erscheinende Rivalen in die Knie zwingen. Künftigen Gegnern der Bayern sollte das Hoffnung machen.

