Expressionismus, Bauhaus, Neues Bauen, Neue Sachlichkeit und die Nachkriegsmoderne in Ludwigshafen und Mannheim: Darum geht es bei einer Stadtführung am Donnerstag, 12. März, 18 bis 21 Uhr, mit der Kunsthistorikerin Ursula Dann, zu der die Protestantische Kirche für Ludwigshafen einlädt. Der Rundgang beginnt mit einem Besuch des betonverglasten Rundbaus der evangelischen Friedenskirche in Friesenheim. Danach wird die Ebertsiedlung als herausragendes Beispiel des sozialen Wohnungsbaus der 1920er-Jahre erkundet. Die Veranstaltung endet am Ebertpark. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Essen im Restaurant China-Town (Kopernikusstaße 67). Die Teilnahme an der Führung kostet zehn Euro (Studierende fünf Euro). Essen und Getränke sind laut Mitteilung nicht im Preis inbegriffen. Anmeldungen sind unter Telefon 0155 60642127 oder per E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de möglich. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Friedenskirche in der Leuschnerstraße 56.