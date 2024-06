Das Ideenwerk der Ludwigshafener Stadtbibliothek in der Innenstadt bietet einen neuen Workshop an. Sein Titel: „Modellierung für den 3D-Druck“. Experte Marius Benz vermittelt dabei einer Ankündigung zufolge die Grundlagen rund um die Software „Fusion 360“, und zwar am Freitag, 28. Juni, 16-19 Uhr, in der Bismarckstraße 44-48. Teilnehmer lernen in dem Workshop, einfache 3D-Modelle selbst zu entwerfen und mit dem 3D-Drucker auszudrucken.

Für den Kurs ist der sichere Umgang mit einem Computer Grundvoraussetzung. Teilnehmer können ihren Laptop mit der bereits vorinstallierten Software mitbringen. Die Kosten betragen fünf Euro. Weitere Informationen erteilt die Stadtbibliothek unter Telefon 0621 504-2608 sowie im Netz unter www.ideenw3rk.de. Darüber kann man sich jeweils auch anmelden.