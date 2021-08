Ludwigshafen hat nichts zu bieten, und der Beruf des Bäckers ist ein veraltetes Handwerk? Mit diesen Klischees wollen zwei Unternehmen aus Ludwigshafen aufräumen. Unter dem Motto „Made in Lu“ hat Bäcker Görtz mit dem Modelabel „Sechssiwwe“ eine Kooperation gestartet, die den Zusammenhalt feiert.

„Als Bäcker sind wir nicht nur Versorger. Wir haben auch die Möglichkeit, Leute miteinander zu vernetzen“, sagt Anabel Görtz. Sie hatte die Idee, lokale Unternehmen zu unterstützen und für ein breiteres Publikum bekannt zu machen. Deshalb gibt es seit dem vergangenen Wochenende neben Brot, gebackenen Leckereien und Kaffee jetzt auch Mode bei Bäcker Görtz zu kaufen. Vorerst aber nur in der Hauptfiliale in Rheingönheim.

Die 20-jährige Görtz ist die Tochter des Geschäftsführers Peter Görtz und gerade mitten in ihrer Bäckermeisterausbildung. Sie habe sich nach dem Abitur bewusst für das Handwerk entschieden. Sie selbst sei die „nächste Generation im Handwerk“ und kümmere sich deshalb um den Auftritt des Familienunternehmens in den sozialen Netzwerken. Dazu gehört seit Neuestem sogar ein Podcast mit dem Titel „Brotzeit“, in dem Görtz verschiedene Bäckerklischees ausmerzen und einen Einblick ins Handwerk bieten will.

Doch bei den Vorurteilen über Bäcker will es Görtz nicht belassen. Auch das Bild von Ludwigshafen gehöre geändert. Die Stadt sei mehr als ihr „schlechter“ Ruf. Genau damit spielen Uta Angeli und Daniel Bentz, die Gründer des Modelabels „Sechssiwwe“. Auf den sozialen Kanälen der Marke zeigen die beiden ihre Mode und die Pfalz mit urbaner Ehrlichkeit statt ländlichem Panorama: Grauer Himmel, finstere Mienen und ganz viel Beton. Und das kommt gut an.

Stolz auf ihre Stadt

Seit zirka einem Jahr verkaufen die 28-jährige Angeli und der 30-jährige Bentz ihre Shirts, Taschen und Kappen online. Darunter auch eine Kollektion mit dem Rheingönheimer Gastwirt „Heiner“. Demnächst soll eine neue Kollektion rauskommen. Die Fotos dafür sind im ehemaligen Hallenbad Nord in Ludwigshafen entstanden. „Das zeigt, wie gut diese Stadt vernetzt ist. Man kam auf uns zu und hat uns das angeboten. Eine große Ehre für uns, da wir beide viel mit dem Ort verbinden und er prägend für Ludwigshafen ist“, erzählt Bentz.

Auch über die Zusammenarbeit mit Görtz zeigen sich beide begeistert. Anabel Görtz habe vor ein paar Monaten angefragt. „Und wir haben direkt zugesagt.“ Die Bäckerei sei typisch Ludwigshafen und identifiziere sich und ihre Produkte mit der Stadt. „Wir haben Gleichgesinnte gefunden. Das passt einfach“, sagt Bentz.

„Es ist eine Win-Win-Situation“, meint auch Görtz. Das Unternehmen könne „coole Projekte aus der Region“ unterstützen und gleichzeitig eine neue Zielgruppe ansprechen. „Außerdem wollen wir den Kunden damit ein gutes Gefühl geben“, erklärt Anabel Görtz, dass der Umsatz aus dem Verkauf der Klamotten und Taschen vollständig an das Modelabel geht. „Wir wollen keinen Profit damit machen, nur zeigen, dass wir Ludwigshafener einfach zusammenhalten. Wir alle sind schließlich Lu.“

Podcast-Folge geplant

Zusammenhalt gelte bei Görtz auch gerade in der momentanen Situation. „Während der Corona-Pandemie versuchen wir als Team zusammenzuhalten. Wir sind als Familienunternehmen jeden Tag bemüht, gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitern das Beste draus zu machen“, sagt Görtz. Auch die Gründer von „Sechssiwwe“ wollen positiv bleiben. „Durch Corona haben sich unsere Lieferungen verzögert, und auch die Verkaufsstelle in der Touristikinfo der Lukom am Berliner Platz ist seit gut sechs Monaten geschlossen. Aber wir haben Spaß an dem, was wir tun, und viele Produkte sind bei uns wie leer gefegt“, erzählt Uta Angeli, die im Online-Marketing arbeitet.

Der Verkauf der „Sechssiwwe“-Produkte soll laut den Beteiligten jetzt erst mal ein Testlauf für mögliche weitere Projekte sein. „Wer weiß, vielleicht kommt ja sogar eine eigene Brotzeit-Kollektion“, sagen die Modeschöpfer und lachen. Auch der Verkauf in weiteren Filialen des Bäcker-Unternehmens schließt Anabel Görtz noch nicht aus. „Auf jeden Fall haben wir eine gemeinsame Podcast-Folge geplant, in der wir über unsere Heimat sprechen wollen. Alles Weitere wird die Zukunft zeigen“, sagt die 20-Jährige.

Noch Fragen?