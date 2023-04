Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Iris Frech wollte schon immer ihr eigener Chef sein. Mit ihrer Boutique „Mode & Mehr“ in Oppau hat sie sich diesen Wunsch vor 20 Jahren erfüllt. Dank einer großen Stammkundschaft konnte sich die 64-Jährige auch gegen Trends wie das Online-Shopping behaupten. Aber jetzt ist Schluss: Die Geschäftsfrau freut sich auf den Ruhestand.

Freundlich und fröhlich, offen und patent: So ist Iris Frech in ihrem Modegeschäft in der Oppauer August-Bebel-Straße zu erleben. Noch. Denn die Tage der inhabergeführten