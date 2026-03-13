Der Mannheimer Fashion-Store „Dipol“ in den Quadraten setzt auf individuelle Beratung, skandinavische Mode und selbstbewusste Abgrenzung vom Mainstream und Online-Handel.

Kleider machen Leute, davon ist Ralph Burkardt überzeugt. Er kleidet diejenigen ein, die ein wenig anders sein, mal einen anderen Look (an sich) ausprobieren wollen, die sich für Farben und Schnitte öffnen. Mit seinem Team setzt der stylische Einzelhändler im „Dipol“-Store neue Trends – und arbeitet doch auch gegen Modeerscheinungen: kein Online-Verkauf, keine Kleider von der Stange, dafür viel Zeit für eine ausgiebige Kundenberatung. Auch Kunden mit Auto sind willkommen. „Ah, und man kann bei uns Parken“, sagt Burkardt noch am Ende des Telefonats, fast beiläufig.

Für ein Geschäft in den Quadraten doch ungewöhnlich. Und tatsächlich. Direkt vor der Haus- beziehungsweise Eingangstür können Kunden ihr mobiles Gefährt für die Zeit ihres Einkaufs parken. Und der darf bei „Dipol“ auch gerne etwas länger dauern. Etwas versteckt und doch ganz zentral liegt der Fashion-Store am Friedrichsring, direkt gegenüber vom Dorint-Hotel im R7-Quadrat. Und das seit bereits 17 Jahren.

Nicht immer nur das Gängige

Modisch ist Burkardt gekleidet: schwarzes, legeres Hemd auf weiter, luftiger Stoffhose. Dazu eine Designerbrille mit dezenten 70er-Jahre Disco-Vibes. „Anders“, ist ein Wort, das er gerne und in seiner Bedeutung auch immer ein wenig anders benutzt. Man spürt: Modebewusstsein ist für ihn wichtig. Aber nicht in dieser aufgesetzten Art, eher locker, persönlich. Als trage er seinen Charakter und sein Gemüt auf seinen Gewändern.

Das strahlt nach außen – und färbt ab. „Unsere Kunden haben Lust, auch mal an sich selbst eine Veränderung zu wagen. Nicht immer nur das Gängige, nicht immer das Ewiggleiche zu kaufen. Mal von der Farbe Blau wegzukommen oder einfach mal eine weite, statt enge Hose zu tragen. Aber das Outfit soll selbstverständlich wirken und nicht aufgesetzt“, erklärt er.

Spezialisiert ist Dipol auf skandinavische Mode. Der sogenannte „Scandi-Style“ ist zunächst einmal clean und minimalistisch, reduziert und relaxt. Neutrale Töne werden mit lässigen Silhouetten und leuchtenden Farben kombiniert. „Schweden, Norwegen oder Dänemark sind in der urbanen Mode immer weit vorne“, sagt Burkardt. Inspiration holt er sich im Straßenbild in den europäischen Metropolen. Tatsächlich reist der 57-Jährige mit Teamkollegen wie ein Feldforscher regelmäßig nach Kopenhagen und Paris, um die neueste Mode auf sich wirken zu lassen, um Ideen zu sammeln, neue Marken kennenzulernen. „Wenn etwa in den südlichen Ländern die älteren Herren in den Cafés in feinem Anzug dasitzen. Das macht etwas her“, verdeutlicht Burkardt. Auch fürs berühmte Stadtbild.

Mit Mode Persönlichkeit ausdrücken

Von der Straße auf die Stange – und wieder zurück auf die Straße, ist seitdem der Ansatz, um die Quadrate ein Stück modischer werden zu lassen. „Wir holen die Mode aus den Metropolen nach Mannheim“, so Burkardt. Der gebürtige Mannheimer arbeitet schon lange im Textilbereich. Elf Jahre war er in einem kommerziellen Modehaus in Bensheim tätig, und auch lange in der schicken Zeil in Frankfurt. „Aber das hat mich nicht erfüllt, ich wollte mich spezialisieren und einen Bereich abseits vom Mainstream entdecken“, verrät er. 2009 wurden er am Friedrichsring die ehemaligen Räume eines Matratzen-Outlets frei. „Der Vermieter wollte was Schönes“, sagt er lachend.

„Offen, individuell und immer ein bisschen visionär“, lautet seitdem das Motto. „Wir glauben, Mode ist nach wie vor da, um Persönlichkeit auszudrücken. Ein neues Outfit kann vieles verändern, ein neues Lieblingsteil Freude bereiten“, findet er. Bei „smoother“ House-Musik können die Kunden ausprobieren, vorm Spiegel stehen, sich beraten lassen, Kleidungsstücke kombinieren und vielleicht einen neuen Stil – oder sagen wir doch besser, einen neuen Style – an sich entdecken.

Auch Kunde aus Paris

„Wir sind eine kleine Oase, die Kunden kommen als Freunde. Wer einmal zufrieden ist, besucht uns häufiger“, so Burkardt. Und die Kunden von 20 bis über 80 Jahren kommen von überall. Aus Mannheim, Karlsruhe, Darmstadt, Mainz, Saarbrücken oder sogar aus Leipzig. Vor allem Kongressbesucher zählen zu den Stammkunden. „Zweimal im Jahr kommt auch ein Kunde aus Paris angereist, eine höhere Auszeichnung gibt es nicht“, betont der Einzelhändler.

Neu erfinden muss er seinen Verkaufsstil dafür nicht, sondern eigentlich nur so sein, wie es früher war, vor dem unpersönlichen Online-Bestellen und Retourschein ausfüllen. Der Internetauftritt ist dezent gehalten, nur Schaufenster, um persönlich vorbeizukommen. „Wir sind einfach nur ein klassischer Einzelhandel, aber eine intensive Beratung ist heute schon außergewöhnlich“, sagt Burkardt. Die Planken als Haupteinkaufsmeile seien für ihn langweilig geworden. „Mit all den Filialisten und großen Ketten. Aber das Individuelle wird immer noch gezielt gesucht. Es gibt das Verlangen, Einkaufen als Erlebnis zu erfahren. Aber das geht nur vor Ort“, betont Burkardt. Und beim ihm darf man sogar parken.