Der neue Mobilitätsmonitor auf dem Berliner Platz hat an zwei Tagen in der vergangenen Woche gestreikt. Das 45.000 Euro teure Teil zeigte weder die Verkehrslage in der Stadt noch die Verbindungen im Nahverkehr an. Die Stadtverwaltung hat sich auf Ursachenforschung für die Ausfälle am vergangenen Dienstag und Mittwoch begeben. Doch die Tücken der Technik sind manchmal unergründlich. „Die exakte Ursache dafür ist derzeit noch nicht abschließend klar“, teilte eine Rathaus-Sprecherin mit.

Fest steht, dass die Säule mit zwei Mini-Computern (einen für jede Seite) ausgestattet ist: Auf einer Seite wird eine Verkehrslage- und Umgebungskarte angezeigt, auf der anderen Seite sind die aktuellen Abfahrtszeiten des ÖPNV zu sehen. Doch stattdessen zeigten beide Monitor-Seiten ein Internet-Browserfenster an. Am Freitag wurde dem Multimedia-Teil zu Leibe gerückt. Die Neujustierung habe pro Gerät zirka zehn Minuten gedauert. Danach sei das Problem behoben gewesen. Hoffen wir mal, dass dies nur Startschwierigkeiten waren.