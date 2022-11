Die CDU-Stadtratsfraktion erhöht den Druck, um den lange angekündigten Mobilitätsausschuss zu installieren. Für die Sitzung des Umweltausschusses am kommenden Mittwoch stellt sie eine offizielle Anfrage zum Planungsstand und der angedachten Zusammensetzung.

Der umweltpolitische Sprecher Daniel Beiner kündigte an, mit diesem Schritt die politische Debatte beleben zu wollen. Drei Jahre nach dem einstimmigen Stadtratsbeschluss, einen solchen Ausschuss einzusetzen, vermisse die CDU nach wie vor ein Konzept und Beratungen in den Gremien. Ein Jahr später, im Oktober 2020, habe die Verwaltung einen Vorschlag in Aussicht gestellt, den sie nach wie vor schuldig bleibe.

„Da der Umweltausschuss als ein möglicher Bestandteil dieses neuen Ausschusses oder eines neuen Zuschnitts genannt wurde, haben wir für dessen nächste Sitzung eine Anfrage gestellt“, kündigte der Fraktions-Vize an. Interessiert ist die CDU an der angedachten Zusammensetzung des neuen Ausschusses, seinen Kompetenzen und eventuellen Auswirkungen auf die Befugnisse des Umweltausschusses. Im Gespräch ist, neben Stadträten auch bürgerschaftliche Mitglieder einzubeziehen.

„Den Stadtrat über drei Jahre nach einem einstimmigen Beschluss zu vertrösten ist genug. Jetzt brauchen wir Ergebnisse“, erwartet Beiner.