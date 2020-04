Die Telekom hat eigenen Angaben zufolge die Mobilfunk-Versorgung in Ludwigshafen verbessert. Man habe drei Standorte neu gebaut und einen davon mit LTE erweitert. Somit sei die Abdeckung insgesamt verbessert worden, außerdem stehe den Nutzern nun auch eine höhere Bandbreite zur Verfügung, teilt das Bonner Unternehmen mit. Durch den Ausbau verbessere sich ferner der Empfang in Gebäuden. Die Telekom betreibt in Ludwigshafen nun 76 Mobilfunkstandorte. Der Ausbau gehe weiter. Bis 2022 seien neun weitere Standorte geplant. Zusätzlich sind an zehn Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.