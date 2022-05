Die Stadtverwaltung schafft für rund 480.000 Euro eine Software an, mit der 3900 Mitarbeiter vom PC oder Laptop aus telefonieren können. Die Verwaltung will so das mobile Arbeiten fördern. Wo es möglich ist, sollen Mitarbeiter auch von zu Hause aus arbeiten können.

Wegen der Corona-Pandemie haben viele Mitarbeiter im Homeoffice gearbeitet. Problem dabei: Die am Büroarbeitsplatz installierten Telefonapparate standen ihnen nicht zur Verfügung. Laut Verwaltung sei die telefonische Erreichbarkeit nur in „geringem Umfang sichergestellt“ gewesen. Die neue Software soll Abhilfe schaffen.

CDU-Fraktionschef Peter Uebel hakte deshalb am Montag im Hauptausschuss nach, ob die Verwaltung während der Pandemie für die Bürger ausreichend erreichbar gewesen sei. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) verwies auf die Behördenhotline 115, die immer zur Verfügung gestanden habe und alle Anliegen der Bürger von dort an die Mitarbeiter der Verwaltung weitergeleitet worden seien. Zudem hätten viele Mitarbeiter ihre Privatgeräte eingesetzt, um mobil arbeiten zu können. Die Dezernenten hätten sichergestellt, dass die Verwaltung arbeitsfähig geblieben sei. „Wir haben niemanden nach Hause geschickt, nach dem Motto: Geh’ mal in Urlaub, bis Corona vorbei ist“, sagte Steinruck. Die neue Software werde das mobile Arbeiten vereinfachen. Zuerst sollen rund 1600 Mitarbeiter damit ausgestattet werden, die bereits Laptops bekommen haben, um mobil arbeiten zu können. In einem zweiten Schritt sollen weitere 2300 Mitarbeiter in den kommenden fünf Jahren für das mobile Arbeiten ausgerüstet werden. Der Hauptausschuss stimmte schließlich einstimmig für die Anschaffung der Software.