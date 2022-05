Unbekannte haben laut Autobahnpolizei am Wochenende einen mobilen Blitzer beschädigt. Der Anhänger war auf der A650 am Autobahnkreuz Oggersheim in Richtung Bad Dürkheim abgestellt. Bei dem Trailer zur Geschwindigkeitsüberwachung wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen die Glasscheibe und die Antenne zerstört. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06237 9330 zu melden.