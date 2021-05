Die FWG Ludwigshafen lobt die Street Docs für die Initiative, den Bewohnern in den sozialen Brennpunkten Ludwigshafens mit mobilen Teams ein Impfangebot zu machen. „Wir möchten dem Internisten Peter Uebel für sein persönliches Engagement danken. Durch sein Handeln ist es möglich, in unserer Stadt mit einem niederschwelligen Impfangebot die Corona-Lage immerhin zu verbessern“, sagen die FWG-Vorsitzenden Markus Sandmann und Ruth Hellmann. Fraktionschef Metz ergänzt: „Beim Thema Corona-Bekämpfung hat es sich nicht ausgezahlt, dass unsere Stadt eine SPD-Oberbürgermeisterin und zwei SPD-Direktmandate im Landtag hat.“ Metz appelliert an die Entscheider im Landesgesundheitsamt: Hören Sie auf die Kollegen aus dem Kreisgesundheitsamt und ermöglichen Sie von Landesseite offiziell den Einsatz von mobilen Impfteams in den Corona-Brennpunkten in Ludwigshafen!“ Bereits seit April fordert die FWG ein entschlossenes Handeln im Hinblick auf die schlechte Corona-Lage in der Stadt.