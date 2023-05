Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie hat in der Arbeit mit den Kindern in der „Mosaikschule“ und dem „Kinderzentrum mit Frühförderung“ in Oggersheim zu umfangreichen Einschränkungen geführt. Der Regelbetrieb an der Mosaikschule startete erst wieder am 17. August. Im Kinderzentrum für Frühförderung ist der Zutritt noch immer eingeschränkt.

Von Gerhard Bühler

„Die Corona-Maßnahmen sind schon ein tiefer Einschnitt bei unseren Einrichtungen, zusätzlich zu den noch laufenden Baumaßnahmen“,