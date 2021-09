Die Herbstferien stehen für Kinder in Ludwigshafen wieder ganz im Zeichen von Aktionen rund ums Thema Zirkus. Im Spielhaus Hemshofpark gastiert der Mitmachzirkus „Soluna“. In 14 Kinder- und Jugendeinrichtungen in den Stadtteilen gibt es ergänzende Angebote unter dem Motto „Action in der Manege“.

Im Spielhaus Hemshofpark, Gräfenaustraße 53, können 30 Kinder in der ersten Woche der Herbstferien vom 11. bis 15. Oktober zu Stars in der Manege werden. Der Mitmachzirkus „Soluna“ gastiert zum mittlerweile 17. Mal im Spielhaus. In kleinen Gruppen können Kinder zwischen acht und 14 Jahren dort einen Teil ihrer Ferien verbringen. Damit will die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben ein verlässliches Angebot für Eltern schaffen, die in den Ferien keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder haben.

Ab sofort anmelden

Betreut werden die Kinder im Spielhaus Hemshofpark von 9 bis 16.30 Uhr. Anmeldungen für die Ferienbetreuung (11. bis 15. Oktober) mit dem Mitmachzirkus „Soluna“ nimmt das Spielhaus Hemshofpark, Gräfenaustraße 53, Telefon 0621/504-2871, oder E-Mail an spielhaus-hemshofpark@ludwigshafen.de ab sofort entgegen. Der Teilnahmebeitrag kostet 65 Euro pro Kind und beinhaltet neben dem pädagogischen Programm auch ein Lunchpaket. Organisiert, begleitet und finanziert wird der Mitmachzirkus nun schon zum 17. Mal vom Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt mit Unterstützung der Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse.

Dezentrales Angebot

Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung will jedoch Eltern und Kinder in weit größerer Zahl unterstützen und hält ergänzend ein dezentrales Angebot in den Stadtteilen vor. In den Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt werden in der Woche vom 11. bis 15. Oktober parallel zu „Soluna“ viele weitere Zirkusangebote unter dem Motto „Action in der Manege“ angeboten. Ob beim Kugellaufen, Seilspringen, Leiterlaufen, bei den Trapezkünsten, der Artistik oder den Feuermutproben sollen Kinder aus allen Nationen voll auf ihre Kosten kommen.

Respekt und Toleranz

Die teilnehmenden Mädchen und Jungen sollen neben dem Spaß am Zirkusalltag vor allem die Möglichkeit haben, über das gemeinsame Erleben und Lernen Respekt und Toleranz für andere zu entwickeln. Hilfestellung für andere, das Verlassen auf eigene Fähigkeiten und die Kenntnisse der anderen: All dies sei im Zirkusleben unerlässlich. Das Erfolgserlebnis, gemeinsam mit anderen etwas zu erarbeiten, stärke zudem das Selbstwertgefühl. Die Angebote mit den jeweiligen Zeiten der Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen sind vor Ort zu erfragen.

