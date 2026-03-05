Darauf kommt es beim Mannheimer „Pop Out!“-Festival im Cinema Quadrat vom 13. bis 15. März an: effektvolles Kino , das auch an den Ursprung des 3D-Kinos erinnert.

Wildgewordene Viehherden, die auf ihn zurasen, schlagkräftige Fäuste und Pferdehufe im Gesicht, zerstörtes Western-Saloon-Mobiliar, das wie splitternder Sperrmüll durch die Sitzreihen fliegt, brennende Pfeile, die ins Publikum zielen und natürlich ganz, ganz viel heißes Blei darf der Kinobesucher erwarten, der die Eröffnung des vierten „Pop Out!“-Festivals im Cinema Quadrat miterlebt. Einen „wirklich explosiven Film, der hochgeht wie Dynamit“, wie die Werbung damals verhieß, und den in kriegerischen Tagen wie diesen, sicher nicht jeder sich ansehen mag. „Alles fliegt dir um die Ohren“ oder, im US-amerikanischen Original „Comin’ at Ya!“, soll aber nur Spaß machen, für gute Laune, gespannte Erregung und etwas Nervenkitzel sorgen wie ein Comicheft oder die Fahrgeschäfte auf der örtlichen Kerwe. Die amerikanisch-italienisch-spanische Koproduktion in „Dimensionscope“ kam 1981 zu einer Zeit, als sowohl Italo-Western wie auch 3D-Kino längst nicht mehr up to date waren. Vom Revolverhelden H. H. Hart (Tony Anthony) erzählt die Story, der sein gesetzloses Leben hinter sich lassen möchte, um seine große Liebe Abilene (Pedro Almodóvars spätere „Muse“ Victoria Abril) zu heiraten. Doch die Brüder Pike und Polk Thompson crashen seine Hochzeit und entführen Abilene, die mit weiteren erbeuteten Frauen an der mexikanischen Grenze an ein Bordell verkauft werden soll. Hart nimmt die Verfolgung auf, um Abilene zu retten und die Entführer zu richten.

Hai entert Vergnügungspark

Auf diese Story kam es aber nicht an, sondern auf die Form dieses Westerns mit Trash-Appeal, voller Gewaltspitzen, Slow-Motion-Sequenzen und einem Feuerwerk an Pop-Out-Effekten. Jenen Elementen, auf die der Name des Festivals verweist, die aus der Leinwand hervortreten und sich im Kinosaal scheinbar direkt vor die Nasen der Zuschauer pflanzen. In „Alles fliegt dir um die Ohren“ ist das letztlich ein überstrapaziertes Gimmick, an anderer Stelle aber eine einzigartige Methode, die Grenze zwischen Leinwand und Zuschauerraum zu durchbrechen und das Publikum tiefer in das filmische Geschehen miteinzubeziehen. Diese Effekte machten die Independent-Produktion damals zu einem Überraschungserfolg, der zu einer Renaissance des 3D-Formats führte. Als Beispiele dieser Neubelebung zeigt das Pop Out!-Festival den dritten Teil der „Freitag der 13.“-Horrorfilmreihe, allerdings am Samstag, 14. März. Am darauffolgenden dritten Festivaltag läuft „Der weiße Hai 3D“, der dritte Teil nach Steven Spielbergs großem Blockbuster, der das Tier samt Nachwuchs einen Unterwasser-Vergnügungspark in Florida entern lässt.

Gruseln in Schottland

Dass plastische Filmbilder auf flacher Leinwand keine Errungenschaft der 1980er -Jahre sind, belegt das Festival mit vier Beispielen aus der ersten größeren Welle dreidimensionaler Produktionen in den 1950er-Jahren, als die bedrängten Kinos sich gegen das aufkommende Fernsehen positionieren mussten, so wie später gegenüber Videofilmen und Streamingdiensten. Mit dem US-Abenteuerfilm „Bwana, der Teufel“ geht das „Pop Out!“ dabei bis zurück an den Ursprung, zur ersten 3D-Großproduktion, die 1952 den ersten dreidimensionalen Boom in Hollywood auslöste.

Der gebürtige Wormser Kurt Bernhardt inszenierte als Curtis Bernhardt 1953 in Hollywood das Technicolor-farbenprächtige Musical „Fegefeuer“ mit Rita Hayworth in der Hauptrolle der „Miss Sadie Thompson“ (Originaltitel), die singend und tanzend auf einer feuchtheißen Südseeinsel die Soldaten um den Verstand bringt. Aus demselben Jahr stammt der atmosphärische Schwarzweißfilm „The Maze“ des großen Filmarchitekten William Cameron Menzies, der zum wohligen Gruseln in ein geheimnisvolles Schloss in den schottischen Highlands führt. Mit dem Monsterhorror „Die Rache des Ungeheuers“ (1955) von Jack Arnold ist auch die letzte Produktion des damaligen 3D-Booms im Programm. Entdeckenswerte Filme, die man nur selten zu sehen bekommt. Das Programm und Tickets auf cinema-quadrat.de/festival-des-3d-films.