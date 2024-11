Nächster Schritt für den an der Mannheimer Straße geplanten Mittelstandspark Oggersheim: Der Bauausschuss hat auf seiner jüngsten Sitzung die Projektsteuerung zur Entwicklung des Gewerbegebiets mit großer Mehrheit für 200.000 Euro an die „PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH“ vergeben.

Es werde Zeit, dass es mit dem Projekt endlich vorangehe, fasste CDU-Sprecher Peter Uebel die Erwartungshaltung in der Sitzung zusammen. Auch die Oggersheimer Sylvia Weiler ( SPD) war angesichts des gefassten Beschlusses erleichtert.

Der Bebauungsplans „586b Mittelstandspark Mannheimer Straße“ ist seit 26. Juni rechtskräftig. Demnach soll auf einem rund 16 Hektar großen Areal ein hochwertiges Gewerbegebiet für mittelständische Unternehmen entstehen. Der Projektsteuerer soll das Vergabeverfahren für einen Erschließungsträger sowie das Umlageverfahren für die Erschließung der Flächen vorantreiben.

In der Sitzung des Stadtrats vom 29. April wurde eine Beteiligung der Stadt an der „PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH“ beschlossen. Sie ist somit Gesellschafter der PD, die ausschließlich für die öffentliche Hand Unterstützung bei allen Realisierungs- und Beschaffungsvarianten anbietet. Ziel dahinter: bessere Verwaltungsarbeit ermöglichen, Infrastrukturprojekte schneller und wirtschaftlicher umsetzen. Die PD verbindet laut Verwaltung wirtschaftlich-strategisches Know-how mit einer genauen Kenntnis der besonderen Abläufe und Strukturen öffentlicher Auftraggeber. Nach dem grünen Licht aus dem Bauausschuss der Stadt soll die PD bereits diesen Monat ihre Tätigkeit aufnehmen und in diesem Zusammenhang auch einen Terminplan für das Projekt erstellen.

Ein aktueller Sachstand zum Mittelstandspark ist für kommenden Montag, 11. November, ab 15 Uhr im Stadtentwicklungsausschuss angekündigt (Pfalzbau, Sitzungsraum Havering & Antwerpen) angekündigt, wo Chefkoordinator Eberhard Küssner von der Bauprojektgesellschaft (BPG) auch einen Sachstandsbericht zum Umbau des Hochstraßensystems vorstellt.