Ludwigshafen liegt in Süddeutschland. Vom Spirit her könnte die Stadt am Rhein aber noch deutlich weiter Richtung Äquator liegen, findet unser Autor Moritz Vogt.

Können Sie sich vorstellen, woran mich Ludwigshafen dieser Tage erinnert? Sie werden es nicht glauben: Es ist Iraklio, in Deutschland unter dem Namen Heraklion bekannt. Ja, ganz richtig, die große Stadt im Norden der griechischen Mittelmeerinsel Kreta. Das mag erstaunen – sowohl diejenigen, die schon mal dort waren, als auch diejenigen, denen das bislang nicht vergönnt war.

Das liegt, freilich, nicht an Ludwigshafens Hafengebieten, die nun wirklich nicht an das Kretische Meer erinnern. Oder an den uralten Ruinen, mit denen zwar Iraklion dienen kann, an die Ludwigshafen selbst mit den Rathaus-Resten aber nicht herankommt. Doch es ist ein ganz grundsätzlicher Flair, der vor allem bei heißem Wetter zutage tritt. Am Dienstagvormittag kam es, dass ich am Ludwigshafener Hauptbahnhof, sozusagen, gestrandet war. Und gerade dort erfasste mich dieses Gefühl: brennende Sonne, eine riesige staubige und quasi menschenverlassene Asphaltfläche, Gebäude, die ihre beste Zeit hinter sich haben, da und dort etwas Unordnung und Unrat.

Hochstraßen und Müll? Nicht nur hier!

Genau wie in Iraklio, wo Stein und Asphalt König sind – außer auf Parkplätzen, wo Staub der Untergrund der Wahl ist –, wo Bäume am Straßenrand eine Ausnahme und die Plastikflasche ein bekannter Anblick ist. Auch wenn die Insel im Mittelmeer vor allem bekannt ist für Strand und Baden und die ein oder andere Tour des Antiken, kann sie nicht verhehlen, dass dort eben auch gelebt wird, wie an anderen Orten auch. Diese Erkenntnis wird wahrscheinlich, hoffentlich, niemanden wirklich überraschen. Doch wer, wie ich, sich ungern in den touristischen Gegenden von touristischen Städten aufhält und sich stattdessen eher in mondänen Hinterhöfen herumtreibt, weiß auch ganz genau, was ich meine.

Die blanke Erde reicht bisweilen als Parkplatz – oder Aufenthaltsort für Streuner. Foto: Moritz Vogt

Ich war bei meinem Besuch der Insel in einer kleinen Wohnung nahe der Universität untergekommen. Rückblickend könnte das Viertel auch irgendwo Teil von Ludwigshafen gewesen sein: Straßen zum Teil abenteuerlich, Müll fand man vielerorts, und Autos parkten da, wo der Fahrer es für richtig hielt. So anders als Teile der Ludwigshafener Innenstadt ist das wirklich nicht. Auch Schnellstraßen, die durch das Stadtgebiet schneiden, gibt es in Iraklio – und ähnlich gut wie in Ludwigshafen funktionieren sie. Wirklich fit sahen die dortigen Brücken auch nicht aus. Man stelle hier noch ein paar Feigenbäume auf, dann fehlt eigentlich nur noch ein Flughafen, von dem aus sich Neuankömmlinge direkt ins deutlich schönere Umland verteilen für die Mittelmeerstadt Ludwigshafen.

Was auf Kreta genehm ist, würde in Deutschland wohl aus dem Verkehr gezogen werden. Foto: Moritz Vogt

Ein Hoch auf unsere Standards

Auch wenn das jetzt ungnädig gegenüber unserer Rheinmetropole klingt, soll es das gar nicht sein. Denn auch wenn auf den ersten Blick ein südlicher Wind durch Ludwigshafen weht, merkt man an anderen Stellen, dass hier eben doch grundsätzlich kein Schlendrian herrscht. Hier gibt es vernünftige Standards beim Bau – das Sanitär in meinem griechischen Domizil hätte hier in keiner Gartenlaube installiert werden dürfen –, gutes Wasser aus dem Hahn und Verkehrsteilnehmer, die sowohl sich als auch ihre Autos meistens im Rahmen der Regeln bewegen. Gälte auf der Hochstraße wirklich kretischer Geist, könnte man zuweilen wahrscheinlich nicht einmal die Nachbarstadt im Dunst erahnen. Unter dem Gesichtspunkt ist es eine Erleichterung, wenn die große Parallele zwischen Südeuropa und Ludwigshafen am Ende die Temperatur ist.

Autor Moritz Vogt Foto: Ralf Moray

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.