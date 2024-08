Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) ist am Montagnachmittag einem verletzten 63-Jährigen zu Hilfe gekommen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, hatten Passanten gegen 15 Uhr den KVD auf einen augenscheinlich bewusstlosen Mann hingewiesen, der am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz (Mitte) mit einer blutenden Wunde am Hinterkopf auf dem Boden lag. Laut Bericht brachten die Einsatzkräfte den 63-Jährigen zunächst in die stabile Seitenlage und alarmierten den Rettungsdienst, der kurze Zeit später vor Ort war und sich um den Mann kümmerte. Vor dem Eintreffen des Krankenwagens hatte ein Bekannter des Verletzten angegeben, dass dieser zuvor Alkohol getrunken habe und auf dem Weg nach Hause gewesen sei.

In der Nacht von Montag auf Dienstag entdeckte eine Streife des KVD gegen 1 Uhr einen 28-Jährigen, der sich auffällig verhielt und verwirrt wirkte. Angaben zum Auffindungsort machte die Stadt nicht. Weil sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in Begleitung der Einsatzkräfte in eine Klinik gebracht. Dort wurde der 28-Jährige stationär aufgenommen.