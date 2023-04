Das Kinderzukunftsdiplom geht am Freitag, 12. Mai, 15 Uhr, im Hack-Museumsgarten an den Start. Mit dabei: das Spielmobil Rolli. Die Initiative Lokale Agenda 21 – seit 2009 Organisator – informiert vor Ort über das Diplom und ermöglicht die Anmeldung zu den Einzelangeboten. Am 13. Mai geht es weiter mit dem Feldhockey-Schnupperkurs beim TFC, die Naturjugend lädt mit „Wenn der Samen explodiert – Vielfalt der Blumen“ ins Maudacher Bruch ein. Die digitale Anmeldestelle (www.kinderzukunftsdiplom.de) wird am 28. April geöffnet. Einige Tage später wird das Programm-Faltblatt des Kinderzukunftsdiploms an vielen Stellen in der Stadt ausgelegt.

Mindestens vier Stempel

Beim Kinderzukunftsdiplom finden Kinder Angebote zu den Themen Umwelt und Naturschutz, Kunst, Kultur und Technik, Ernährung und Fairer Handel, Soziales und Sport. Sie erhalten dabei Antworten auf viele spannende Fragen. Auch wer einfach Spaß an Bewegung hat und Gleichgesinnte sucht, ist hier richtig. Dabei sein können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. In der Regel sind die Veranstaltungen kostenlos. Bei jeder Veranstaltung erhalten die teilnehmenden Kinder einen Stempel. Wer mindestens vier gesammelt hat, bekommt bei einer Feier im Herbst sein Diplom.