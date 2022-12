Die Messe „Trau “ startet in Ludwigshafen in ihre Saison fürs Jahr 2023. Am Wochenende 14. und 15. Januar ist sie in der Eberthalle (Erzbergerstraße 89) zu Gast und bietet dort alles rund ums Thema Heiraten – ob Kleider, Anzüge, Ringe, Torten, Dekoartikel oder Blumenschmuck. Auch Modeschauen sind vorgesehen. Zu der nach Veranstalterangaben größten Hochzeitsmesse in der Region sind 120 Aussteller aus 40 Hochzeitsbranchen am Start. „Neben unseren Ausstellern erwartet die Besucher ein attraktives Rahmenprogramm, bei dem neueste Tipps und Trends der Saison vorgestellt werden“, heißt es in der Ankündigung. Künstler, Musiker, Entertainer und DJs geben zudem Kostproben ihres Könnens. Die Ausstellungsfläche beträgt rund 4000 Quadratmeter. Geöffnet ist die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Tageskarte kostet sieben, eine Dauerkarte elf Euro.