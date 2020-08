Im Alwin-Mittasch-Park (Friesenheim) sind laut Polizei am Dienstag gegen 17.20 Uhr ein blaues Kinderfahrrad sowie zwei Federballschläger und ein Federball gefunden worden. Zeugen hatten beobachtet, dass zwei Kleinkinder zuvor mit den Gegenständen gespielt hatten. Die Kinder waren in Begleitung eines Mannes. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Besitzer des Rads, auf die Kinder und den Mann, bei dem es sich um den Vater handeln dürfte, geben können. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.