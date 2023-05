Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein offenes Haus, in dem man gerne verweilt, das wünscht sich die Leiterin des Ludwigshafener Kulturbüros Monika Schill für das Kulturzentrum das Haus. Seit ihrem Antritt vor einem guten halben Jahr arbeitet sie daran, eine Kulturatmosphäre zu schaffen, die viel Austausch erlaubt. Die Corona-Krise trifft das Kulturzentrum mitten in diesem Umbruch. Trotzdem gibt es neue Pläne: Yoga to go, Mittagskonzerte und Weihnachtssingen finden statt.

Beginnen wir mit den guten Nachrichten: Einmal pro Woche kann man demnächst im Kulturzentrum das Haus in der Mittagspause eine halbe Stunde Yoga machen – begleitet von Live-Musik –