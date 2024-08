Holger Knoblauch ist kein professioneller Musiker, aber schon in seiner Jugend liebte er die Atmosphäre am Lagerfeuer: den prasselnden Lichterschein und das gemeinsame Singen alter Klassiker, lediglich begleitet von einer Gitarre. Diese Idee möchte der hauptberufliche Jurist in seinen Mitsing-Konzerten umsetzen.

Auf der großen Leinwand ist es dunkel, Holzscheite sind aufgestapelt und glühen. Was einst ein Traum von Holger Knoblauch war, hat er inzwischen umgesetzt, ja sogar ausgefeilt. Lagerfeueratmosphäre