Zum 18. Mal gastiert der Kindermitmachzirkus Soluna aus Leverkusen im Hemshofpark und lädt Kinder aus der Stadt ein, in der ersten Woche der Herbstferien (17. bis 21. Oktober) Zirkusluft zu schnuppern. 80 Kinder zwischen acht und 14 Jahren haben dann die Möglichkeit, selbst Stars in der Manege zu sein.

Vom 17. bis 21. Oktober wird jeden Tag von 9.30 bis 16 Uhr jongliert, auf Stelzen gelaufen, trainiert und geübt für die große Vorstellung, zu der dann am Freitag, 21. Oktober, 14.30 Uhr (Turnhalle der Goetheschule Nord, Goethestraße 19), Familie und Freunde der Nachwuchsartisten eingeladen sind. Am Ende einer ereignisreichen Woche zeigen die Kinder an diesem Tag in einer großen Aufführung, was sie gelernt haben. Anmeldungen für den Mitmachzirkus nimmt das Spielhaus Hemshofpark, Gräfenaustraße 53-7, Telefon 0621 504-2871, entgegen. Die Teilnahme kostet 65 Euro pro Kind.

Dezentrales Angebot in den Stadtteilen

Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung, der das Zirkusgastspiel organisiert, will jedoch Eltern und Kinder in weit größerer Zahl unterstützen und hält ein dezentrales Angebot in den Stadtteilen vor. In elf Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt gibt es in der Woche vom 17. bis 21. Oktober parallel zu Soluna unter dem Motto „Action in der Manege“ viele Aktionen rund um das Thema Zirkus.

Ob beim Kugellaufen, Seilspringen, Leiterlaufen, bei den Trapezkünsten, der Artistik oder den Feuermutproben – Kinder aus allen Nationen sollen dabei voll auf ihre Kosten kommen. Und, ganz wichtig: Über das gemeinsame Erleben und Lernen sollen sie zudem Respekt und Toleranz für andere entwickeln.