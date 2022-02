Corona ist das beherrschende Thema der letzten beiden Jahre. Ein Thema, das die Gemüter erhitzt, das das Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten. Unterschiedliche Meinungen gibt es zu (fast) jedem Thema. Deshalb braucht es Auseinandersetzungen und Diskussionen. Nicht alle finden sich in den Kompromissen, die erstritten werden, wieder. Und doch geht es nicht ohne solche Kompromisse.

Inzwischen werden Menschen immer lauter, die sich auf keinerlei Diskussion einlassen wollen, die nur ihre eigene Meinung gelten lassen. Argumente und Gesprächsangebote werden niedergebrüllt, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen.

Fundamentalismus

In der Religion nennt man so etwas Fundamentalismus. Wenn jemand meint, den einzig wahren Glauben zu vertreten, dann ist er oder sie auch nicht mehr bereit, mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Alles, was anders ist als die eigene Meinung, wird als Kampfansage interpretiert. Vor 400 Jahren waren die christlichen Konfessionen in eine solche Sackgasse geraten. Man hat nicht mehr miteinander gesprochen, sondern Katholiken und Protestanten sind mit Waffengewalt aufeinander losgegangen. Der Dreißigjährige Krieg nahm seinen unheilvollen Anfang.

Und auch damals ging es bei genauer Betrachtung nicht wirklich um das Thema – der Frage nach dem Wahrheitsgehalt der Konfessionen – vielmehr stießen handfeste Machtinteressen aufeinander: Wer hat die Macht im Staate? Ähnlich ist es auch heute. Den Rufern und Ruferinnen geht es weniger um das eigentliche Thema – welche Maßnahmen sind in der Pandemie gut und angemessen? – vielmehr geht es um eine grundsätzliche Infragestellung des Staates und seiner Vertreter und Vertreterinnen.

Wir brauchen eine Diskussionskultur. Menschen müssen miteinander reden und nach den bestmöglichen Antworten suchen und ringen. Einander auf Augenhöhe begegnen, das Gegenüber anhören, Argumente austauschen und bedenken. So können wir Miteinander leben – auch über die Pandemie hinaus.

Der Autor

Andreas Große(52) ist Gemeindepfarrer in Oggersheim und Beauftragter für Konfirmandenarbeit der Evangelischen Kirche der Pfalz.