Sich gemeinsam an einen Tisch setzen hat was. Bei uns zu Hause wird alles Wichtige und Nebensächliche bei Tisch besprochen. In der Wohnküche. Denn beim Kochen und Essen lässt es sich am besten reden. Vielleicht liebe ich das so, weil es in meiner Kindheit genauso war. Wer braucht schon ein Wohnzimmer – das Leben spielt sich in der Küche ab! Und weil wir drei Mädels waren, hat meine Mutter manchmal eine imaginäre Redeliste geführt, dass alle zum Zug kommen.

Klar gab es bei Tisch auch Meinungsverschiedenheiten und Streit. Vor allem als wir älter wurden und unsere Ansichten von Tun und Lassen mit denen der älteren Generation nicht mehr so im Gleichklang war. Aber es wurde geredet. Und selten ist eine wutentbrannt aufgestanden und dann nicht doch wieder zum Tisch zurückgekehrt. Reden, sich streiten, zuhören und nachdenken.

Bärbel Bähr-Kruljac Foto: gratis

Das Nachdenken und manchmal auch Umdenken darf sich ja Zeit lassen. Muss es immer gleich so laut und aggressiv zugehen? Muss mensch jede andere Meinung gleich als Angriff auf die eigene Person verstehen? Klar, es gilt schon die eigenen Werte zu vertreten. Das tue ich ja gerade auch. Aber etwas mehr Wohlwollen miteinander täte uns gut. Wenn sich Kriegsparteien wenigstens an den Verhandlungstisch setzen, scheint Licht am Ende des Tunnels. Dank allen Vermittlern!

Wenn das Erschrecken über den Klimawandel Menschen veranlasst, nach unterschiedlichsten Lösungsansätzen zu suchen und sie dann noch das fachliche Wissen austauschen – ein Funke Hoffnung. Dank allen Aktiven! Einen kleinen Beitrag will die Evangelische Kirche für LU „Am Lutherplatz“ mit ihrem Projekt „Paradeisen statt Apokalypsen – leicht und sinnig leben“ leisten. Da setzen wir uns zum Beispiel am 27. Mai und 17. Juni abends auf dem Lutherplatz zusammen an einen Tisch. Reden über Mobilität und Ernährung der Zukunft. Da kann zugehört, mitgeredet, gestritten und nachgedacht werden. Dazu liefert Familie Montana ein leckeres Essen. Denn bei Tisch redet sich’s am besten.

Die Autorin

Bärbel Bähr-Kruljac ist Religionspädagogin und in der protestantischen Kirche am Lutherplatz für Bildung und Kultur zuständig