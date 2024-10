Die Gewerbemeldestelle der Stadt Ludwigshafen ist von Montag, 28. Oktober, bis einschließlich Montag, 4. November, krankheitsbedingt geschlossen. Bereits ausgemachte Termine für diese Tage werden storniert und entfallen. Darüber hat die Stadtverwaltung am Donnerstag in einer Mitteilung informiert. Die Kunden werden gebeten, ihre Anliegen an die E-Mail-Adresse gewerbemeldestelle@ludwigshafen.de zu schicken und so mit der Gewerbemeldestelle Kontakt aufzunehmen. Ab Dienstag, 5. November, soll die Gewerbemeldestelle mit ihren Dienstleistungen wieder zur Verfügung stehen. Die Verwaltung bittet um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen. Das Ludwigshafener Standesamt ist am Donnerstag, 31. Oktober, wegen EDV-Arbeiten am Nachmittag geschlossen. Vorsprachen an diesem Tag sind vormittags bis 11.30 Uhr möglich.