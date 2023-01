Ein Mitarbeiter der Zulassungsstelle ist am Montagabend gegen 20.30 Uhr mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, gelangten zwei Unbekannte unter einem Vorwand in die Räume der bereits geschlossenen Behörde. Die Täter forderten die Herausgabe von Geld. Sie flüchteten mit den erbeuteten Tageseinnahmen in unbekannte Richtung. Der eine Täter wird so beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schmale Statur, Scheitel und gegelte, schwarze Haare, 3-Tage-Stoppelbart, mattglänzende Jacke, hellblaue Jeans und rote Schuhe. Der andere soll so aussehen: 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, korpulent, Glatze mit Stoppeln, schwarze Jacke und Jogginghosen mit drei weißen Streifen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621 963-2773 entgegen.