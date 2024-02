Einen guten Blick hatte am Freitagnachmittag ein Mitarbeiter eines Baumarktes in der Industriestraße in Ludwigshafen-Friesenheim. Er beobachtete, wie ein Mann einen hochwertigen Artikel in seinen Rucksack steckte und gemeinsam mit einem Mittäter unter Nutzung eines Ablenkungsmanövers den Markt verlassen wollte, wie die Polizei mitteilt.

Der Angestellte sprach beide Männer an, die fluchtartig den Markt verließen. Einen der Täter konnte der Mitarbeiter einholen, festhalten und der hinzugerufenen Polizei übergeben. Da der zweite Täter dem Mitarbeiter bekannt war, konnte dieser im Nachgang ebenfalls ermittelt werden.

Beide Täter, ein 43-jähriger Ludwigshafener und ein 63-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls, so die Polizei.