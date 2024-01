Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet laut Polizei einen 41-Jährigen, der am frühen Sonntag gegen 2.25 Uhr mit seinem Opel auf der B535 an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen auf die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren wollte und dabei einen Unfall verursacht hat. Im Kurvenbereich kam der Mann von der Fahrbahn ab, überfuhr und beschädigte Verkehrsschilder und Leitpfosten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zirka zwei Promille. Der Führerschein des 41-Jährigen wurde sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 8500 Euro.