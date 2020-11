Ein betrunkener Autofahrer hat sich in der Nacht zum Montag mit seinem Wagen in einem Gleisbett im Mannheimer Stadtteil Almenhof festgefahren. Die Polizei wurde von Zeugen gegen 0.30 Uhr verständigt, dass sich in der Niederfeldstraße ein Opel im Gleisbett befinde. Streifenbeamten stellten bei dem 42-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest, außerdem schwankte der Mann und hatte Sprachprobleme, wie es weiter im Polizeibericht heißt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der Betrunkene wurde zur Blutentnahme auf das Polizeirevier in Neckarau gebracht. Dort soll der Mann extreme psychische Auffälligkeiten gezeigt haben, weshalb er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Auto wurde von einem Abschleppunternehmen aus dem Gleisbett geborgen. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt.