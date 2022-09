Mit über zwei Promille war der Autofahrer unterwegs, der am Sonntag gegen 21.40 Uhr einen Auffahrunfall verursacht hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 54-Jährige in der Mundenheimer Straße (Süd) an einer roten Ampel auf das vor ihm wartende Auto eines 41-Jährigen gerollt. Dabei verletzte sich der Verursacher leicht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein erster Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 3000 Euro geschätzt.