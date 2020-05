Trickdiebe haben einer Seniorin in Friesenheim am Donnerstagabend Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Laut Polizeibericht wurde die 76-Jährige gegen 19.30 Uhr auf der Straße vor ihrem Wohnhaus in der Arnimstraße von einer jungen Frau angesprochen. Sie gab vor, sie hätte in der Nähe eine Wohnung gemietet, sei jedoch zu einem Termin mit ihrer Vermieterin zu spät gekommen, weswegen sie nun einen Zettel hinterlassen wolle. Da sie aber keinen Stift habe und auch nicht so gut schreiben könne, bat sie die 76-Jährige, ihr den Zettel zu schreiben. Die Seniorin bat die Frau herein und schrieb den gewünschten Zettel. Plötzlich hörte die 76-Jährige, wie die Wohnungstür klappte und sah, wie ein Mann mit dunkler Kleidung ins Treppenhaus ging. Die junge Frau beschwichtigte sie daraufhin und meinte, es wäre niemand in der Wohnung gewesen. Kurz darauf ging sie auch. Die 76-Jährige entdeckte danach, dass sie bestohlen wurde. Die Trickdiebin war etwa 20 bis 25 Jahre alt und von schmaler Statur. Ihre dunklen Haare trug sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.