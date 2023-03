Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Radsport in Ludwigshafen hat in seiner ruhmreichen Vergangenheit schon erheblich bessere Zeiten gesehen. Doch nun stehen fast überall die Rennräder unbenutzt in Keller und Garagen – nicht nur wegen der Corona-Pandemie und der winterlichen Temperaturen.

Beim RSC Ludwigshafen, dem einzigen Verein der Stadt mit Radamateuren herkömmlichen Sinnes, sind in fast allen Bereichen gravierende personelle Einbrüche zu beklagen. Die zweifache Junioren-Weltmeisterin