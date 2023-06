Am Europäischen Tag des Fahrrads, Samstag, 3. Juni, kann das Fahrradvermietsystem VRN-Nextbike im Verkehrsverbund Rhein-Neckar kostenfrei genutzt werden. Jede Fahrt sei bis 60 Minuten kostenfrei, teilt der Verkehrsverbund weiter mit. Voraussetzung dafür sei eine einmalige Registrierung. Die Aktion ist als Dankeschön für die bisherigen Nutzer gedacht und soll auch Neukunden gewinnen. Die Leihradsystem gibt es in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, Kaiserslautern und in weiteren 23 Kommunen in der Rhein-Neckar-Region. Über 2500 Räder werden dort an mehr als 400 Stationen verliehen. Laut VRN gab es im vergangenen Jahr rund 1,1 Millionen Ausleihen, das waren 88 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der aktiven Nutzer stieg auf rund 50.000 Personen. Die am stärksten frequentierte Leihstation-Station war der Mannheimer Hauptbahnhof mit 46.012 Ausleihen. Auch in Ludwigshafen seien die Ausleihzahlen kräftig gestiegen. Infos zur Ausleihe im Netz unter www.vrnnextbike.de.