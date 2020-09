Neun Fahrzeugführer hat die Autobahnpolizei bei Kontrollen am Montagmittag beanstandet. Auf der B 9 hatte ein Lkw-Fahrer seine Ladung nicht ausreichend gesichert. Drei Autofahrer auf der Bundesstraße waren nicht angeschnallt, an einem Pkw war der Termin zur Hauptuntersuchung überschritten. Außerdem stoppten die Beamten zwei Autos, deren Fahrer mit ungültigem Führerschein unterwegs waren. In einem Fall auf der B 9 ging es um einen 44-Jährigen, der den Polizisten eine georgische Fahrerlaubnis zeigte. Da er aber bereits seit 2010 in Frankreich wohnt, ist die Fahrerlaubnis in der EU ungültig. Bei einer späteren Kontrolle auf der A 650 stellten die Beamten fest, dass ein 31-Jähriger mit bulgarischem Führerschein unterwegs war, aber seit 2016 in Deutschland wohnt. Auch dieser Führerschein ist nicht mehr gültig.